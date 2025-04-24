«Вашингтон» Овечкина одержал вторую победу в серии с «Монреалем»

Овечкин не набрал очков в победе «Вашингтона» над «Монреалем»

«Вашингтон Кэпиталз» выиграл и второй домашний матч на старте серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс» — 3:1.

На этот раз подопечные Спенсера Карбери пропустили первыми от Кристиана Дворака в начале второго периода, но вскоре перевернули ситуацию на льду и повели со счетом 2:1 после точных бросков Коннора Макмайкла и Дилана Строума.

Хозяева мощно провели второй период, однако не сумели увеличить свой перевес в счете, и в третьей 20-минутке давил уже «Монреаль», который несколько раз был близок к тому, чтобы восстановить равновесие, однако голкипер «Кэпс» Логан Томпсон, совершив несколько акробатических сейвов, не позволил этого сделать.

В концовке «Канадиенс» заменили вратаря шестым полевым игроком, устроив штурм, но в конечном счете пропустили в пустые ворота от оформившего дубль Макмайкла.

Александр Овечкин и Александр Алексеев из «Вашингтона», а также Иван Демидов из «Монреаля» остались в этом матче без результативных действий.

«Вашингтон» выиграл обе домашние встречи на старте серии и повел со счетом 2:0. Следующие две встречи пройдут в Монреале, после чего, если потребуется, серия вернется в столицу США. Противостояние продлится до четырех побед.

Ранее была названа следующая цель Овечкина в НХЛ.