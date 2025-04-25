«Атлетико» разгромил «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Атлетико» разгромил «Райо Вальекано» в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Метрополитано», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Матрасники» вышли вперед уже в самом начале матча: на 3-й минуте отличился норвежец Александр Серлот. На 45-й минуте преимущество «Атлетико» удвоил англичанин Конор Галлахер, а окончательный счет установил аргентинец Хулиан Альварес на 77-й минуте.

За пять туров до конца чемпионата Испании «Атлетико» занимает третью строчку, набрав 66 очков. Выше них располагаются «Барселона» (76 баллов) и мадридский «Реал» (72). «Райо Вальекано» идет на 11-м месте, имея в активе 41 очков.

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