Российские самбисты выиграли шесть золотых медалей в первый день ЧЕ на Кипре

В городе Лимассол завершился первый день соревнований — чемпионата Европы по самбо. По его итогам стали известны победители и призеры в 11 весовых категориях. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации самбо.

В активе сборной России, которая выступает на соревнованиях в нейтральном статусе, шесть золотых медалей. В боевом самбо первыми в своих весовых категориях стали Алдар Намсараев (58 кг), Рустам Талдиев (71 кг) и Михаил Мохнаткин (+98 кг). В спортивном самбо первенствовали Денис Калинин (79 кг) и Антон Коновалов (98 кг). У женщин золотую медаль в спортивном самбо завоевала Дарья Кузьмина (59 кг), а София Емелюкова стала второй (50 кг).

Соревнования в городе на южном побережье Кипра завершатся 27 апреля.

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