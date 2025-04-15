Стали известны победители первого дня турнира по самбо в Узбекистане

В городе Ташкенте завершился второй день соревнований — чемпионата Азии и Океании по самбо. По его итогам стали известны победители и призеры в 16 весовых категориях. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации самбо.

Золотые медали в спортивном самбо у мужчин завоевали Шахриер Каримов (Узбекистан, 79 кг), Фарух Мамаджанов (Казахстан, 88 кг), Мирджалол Нормуминов (Узбекистан, 98 кг), Асрор Хамидов (Узбекистан, +98 кг).

В спортивном самбо у женщин победительницами стали Сарвиноз Эсанова (Узбекистан, 65 кг), Гулина Облокулова (Узбекистан, 72 кг), Мадина Ержан (Казахстан, 80), Сидни Си (Филиппины, +80 кг).

Победителями среди мужчин в боевом самбо стали Лютфилла Сайдаматов (Узбекистан, 58 кг), Цогтбаатар Тугболд (Монголия, 64 кг), Шариф Кушаев (Узбекистан, 71 кг), Бахытжан Дусембеков (Казахстан, 79 кг).

Золото в женском боевом самбо выиграли Жадыра Пайыз (Казахстан, 50 кг), Гулсевар Уракова (Узбекистан, 54 кг), Ксуршида Абдувохидова (Узбекистан, 59 кг) и Шахзода Азатова (Узбекистан, Узбекистан, 65 кг).

Спортсмены различных возрастов, от кадетов до ветеранов, поборются за медали престижных турниров. Ареной для проведения соревнований стал спортивный комплекс «Узбекистан». Генеральным партнером турнира выступит нефтяная компания «Роснефть», а официальным — банк ВТБ.

Ранее стали известны призеры первого дня турнира по самбо в Узбекистане.