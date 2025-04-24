Назван лучший нападающий в истории чемпионата Англии

Анри стал лучшим нападающим в истории АПЛ по версии Give me Sport

Французский экс-нападающий Тьерри Анри стал лучшим нападающим в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) по версии портала Give me Sport.

На счету француза 175 голов за время выступления в АПЛ за лондонский «Арсенал». Второе место в рейтинге досталось бывшему форварду «Ньюкасла» Алану Ширеру (260 голов), третью строчку занял Уэйн Руни, который выступал за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» (208 голов).

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, который долгое время играл за «Тоттенхэм», стал четвертым (213 голов).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее европейский футбольный клуб установил мировой рекорд.