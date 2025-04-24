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В Италии перенесли футбольный матч из-за смерти врача

Матч чемпионата Италии между «Аталантой» и «Лечче» перенесли из-за смерти врача
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Shutterstock

Матч 34-го тура чемпионата Италии по футболу между «Аталантой» и «Лечче» был перенесен из-за смерти физиотерапевта команды гостей Грациано Фиориты. Об этом сообщается в социальной сети X (ранее Twitter) клуба.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, 47-летний Фиорита был найден мертвым в своем гостиничном номере в городе Коккальо 24 апреля. Отмечается, что специалист проработал с желто-красными более 20 лет.

Ожидается, что встреча, которая должна была состояться 25 апреля, перенесена на 27-е число. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

21 апреля сообщалось, что из-за смерти папы Римского Франциска были отменены матчи чемпионата Италии.

Изначально должны были состояться четыре поединка: «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио» и «Парма» — «Ювентус».

Ранее ушедший из ЦСКА в «Спартак» голкипер установил уникальное достижение.

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