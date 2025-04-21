Из-за смерти папы Римского Франциска отменили матчи чемпионата Италии

Матчи 33-го тура чемпионата Италии по футболу, которые должны были состояться 21 апреля, были перенесены из-за смерти папы Римского Франциска. Об этом сообщила Серия А на официальном аккаунте в социальной сети X.

Изначально должны были состояться четыре поединка: «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио» и «Парма» — «Ювентус».

«После кончины Святейшего Папы Серия А объявляет, что матчи, запланированные на сегодняшний игровой день чемпионата, переносятся на дату, которая будет определена позднее», — указано в заявлении Серии А.

Папы Римского Франциска не стало утром 21 апреля. Об этом сообщил кардинал Кевин Фаррелл. Он напомнил, что жизнь папы Римского была посвящена служению Господу и церкви. Представитель католической церкви добавил, что конклав (процесс избрания нового папы. — прим. ред.) пройдет в течение ближайших 15 — 20 дней.

Основная часть матчей 33-го тура была проведена в прошедшие выходные. Лидирующие «Интер» и «Наполи», которые имеют по 71 баллу, сыграли свои матчи в этом туре. На третьей строчке идет «Аталанта» с 64 очками, команда также провела игру 33-го тура.

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