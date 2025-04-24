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Стало известно, какая звезда займет место Винисиуса в «Реале»

The Athletic: «Реал» попытается подписать Холанда в случае ухода Винисиуса
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Manu Fernandez/AP

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд будет главной трансферной целью мадридского «Реала», если бразилец Винисиус Жуниор покинет клуб. Об этом сообщает The Athletic.

Источник утверждает, что «сливочные» собирались подписать норвежца еще в 2022-м, до его перехода в «Манчестер Сити» — президент клуба Флорентино Перес является фанатом игры Холанда.

Ранее Винисиус отклонил предложение «Реала» о продлении контракта до 2030 года. Бразилец хочет зарабатывать €30 млн в год, однако в Мадриде ему предлагают €15–20 млн в год.

Холанд является самым дорогим футболистом мира. Его рыночная стоимость на портале Transfermarkt составляет € 200 млн. В нынешнем сезоне он забил 30 мячей и сделал четыре результативные передачи в 40 матчах.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее российский тренер раскрыл, как изменилась его зарплата после переезда в Италию.

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