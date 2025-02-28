Футболиста сборной Уругвая похитили в Мексике

Футболист сборной Уругвая и «Леона» Николас Фонсека был похищен в Мексике. Об этом пишет RMC Sport.

По информации источника, вооруженные люди остановили футболиста, когда тот передвигался по пустому шоссе, чтобы добраться на тренировку команды. Похитители удерживали Фонсеку в заложниках на протяжении двух часов, после чего отпустили в безлюдном районе города и скрылись. Не указано, какую цель преследовали злоумышленники.

С футболистом все в порядке, он не получил никаких повреждений. Мексиканская команда после известий о его похищении отменила тренировку.

Фонсеке 26 лет, в нынешнем сезоне он сыграл в девяти матчах за «Леон» в чемпионате Мексики, в которых не отметился результативными действиями. Футболист получил вызов в национальную команду впервые в 2024 году. Он дебютировал за сборную 23 марта 2024 года в товарищеском матче против сборной Страны Басков.

В своей клубной карьере футболист также выступал за аргентинский «Ривер Плейт», уругвайский «Ривер Плейт» и «Монтевидео Уондерерс».

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