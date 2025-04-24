В «Реале Сосьедад» ответили на вопрос о приглашении Карпина на пост главного тренера

Мундуате заявил, что «Реал Сосьедад» не будет приглашать Карпина

Пресс-атташе испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не возглавит коллектив. Его слова приводит Sport24.

«Мы скоро объявим имя нового главного тренера. Пригласить Карпина? Нет, Карпин ничего не знает о нашем новом главном тренере», — заявил Мундуате.

24 апреля издание Sport24 также сообщало, что действующий наставник Иманоль Альгуасиль покинет команду по окончании этого сезона.

Во время игровой карьеры Карпин дважды выступал за «Реал Сосьедад» — с 1994 по 1996 год, а также с 2002 по 2005 год.

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