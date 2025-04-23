Чемпионка мира заявила, что Овечкин заслужил памятник за свое величие

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ», ТНТ, а также YouTube-шоу «Это хоккей, брат!» Анжелика Стубайло заявила в интервью «Газете.Ru», что Александр Овечкин заслуживает того, чтобы ему поставили памятник в России.

Ранее 39-летний нападающий побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету Овечкина 897 шайб, а у Гретцки — 894.

«Памятник Александру Овечкину стоит поставить не только или не столько за этот рекорд, а просто за то, что он великий спортсмен. Он символ спортивной победы», — сказала Стубайло.

Чемпионка мира призналась, что внимательно следила за тем, как Овечкин приближался к рекорду Гретцки. По мнению Стубайло, историческое достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» положительно повлияло на отношение к российским спортсменам во всем мире.

Также ведущая «Это хоккей, брат!» отметила, что следит сейчас за плей-офф КХЛ.

«Плей-офф очень напряженный в этом сезоне. Будет жаль любую команду, которая вылетит, но это спорт», — сказала Стубайло.

Ранее чемпионка мира высказалась об Овечкине: «Круто, что самый великий хоккеист в мире — русский!»