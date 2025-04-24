Российский тренер раскрыл, как изменилась его зарплата после переезда в Италию

Российский тренер «Фиорентины» Низелик: зарплата в пять раз ниже, чем в «Зените»

Помощник главного тренера итальянской «Фиорентины» россиянин Александр Низелик в интервью на YouTube-канале Nobel раскрыл, что после переезда в Италию из «Зенита» его зарплата уменьшилась в пять раз.

«Упал в деньгах очень сильно. Раза в четыре-пять. Для меня мотивация не материальная, для меня здесь мотивация — это попробовать себя и попробовать добиться чего-то в такой футбольной стране, как Италия», — заявил Низелик.

После 33 туров в турнирной таблице чемпионата Италии «Фиорентина» занимает восьмое место, набрав 56 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее европейский футбольный клуб установил мировой рекорд.