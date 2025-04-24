Губерниев назвал федерацию лыж «фуфлыжной»

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе покинуть свой пост после открытого письма российской биатлонистки Виктории Метели, в котором спортсменка раскритиковала состояние лыжной базы в ее родном городе Гагарине (Смоленская область). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Открытое письмо Вики Метели лишний раз говорит о том, что фуфлыжная федерация Вяльбе ни черта не делает для развития лыжных гонок в стране! Прикрываясь сборной командой, фуфлыжная федерация только щеки надувает! Такие горе-руководители, как Вяльбе, должны уйти!» — заявил Губерниев.

24 апреля Метеля в своем Telegram-канале рассказала о том, что за долгое время на базе в Гагарине произошли лишь ухудшения.

«С тех пор, как я там занималась, мало что изменилось. Наоборот, здание ветшает, условия мало удобоваримые для тренировок. И пока у меня есть возможность указать на эти проблемы, я попробую расписать реальность которая существует», — написала биатлонистка (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Ранее Губерниев назвал Доминика Гашека клиническим идиотом.