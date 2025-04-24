Назван способ, как «Динамо» может обыграть «Зенит»

Бывший футболист и тренер Олег Терехин заявил, что московское «Динамо» способно обыграть петербургский «Зенит» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«За счет борьбы на каждом участке поля. Также очень важно будет не пропускать дурные голы. Значит, надо аккуратнее сыграть в обороне. В любом случае москвичам очень нужна победа, чтобы остаться в медальной гонке. Причем хоть какая. Пусть один забьют и хоть всю оставшуюся игру отбиваются. Сейчас не до хорошей игры», — заявил он.

Матч состоится в Москве на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 26 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства «Динамо» идет на пятом месте, набрав 46 очков и на девять баллов отставая от лидера — «Краснодара». «Зенит» расположился на второй позиции, имея в активе 53 балла. Также в гонке за медали РПЛ находятся московский «Спартак», набравший 50 очков, и столичный ЦСКА с 48-ю баллами.

Ранее было названо имя арбитра, который рассудит «Спартак» и ЦСКА.