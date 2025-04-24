Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Называет мою дочь сексуальной»: мать 13-летней фигуристки о домогательствах тренера

Мать 13-летней фигуристки Хохлова: Медовиков называл дочь сексуальной
close
Depositphotos

Мать 13-летней фигуристки из Новосибирска Юлия Хохлова рассказала подробности о домогательствах тренера Константина Медовикова в отношении ее дочери и заявила, что намерена обратиться в следственный комитет. Ее слова приводит РИА Новости.

«Два дня мы с дочкой спорили. Я говорила, может, он прыжок показывал или еще что-то? Но дочка сказала, что он просто лезет обниматься и рука соскальзывает. И еще позволяет себе неоднозначные высказывания — например, называет 13-летнюю дочь «сексуальной», — заявила она.

Хохлова изначально не поверила дочери, когда та рассказала о домогательствах тренера, однако в итоге обратилась в полицию. Женщина рассказала, что способствовала тому, что в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку не стала писать о наиболее серьезных обвинениях. Тренер предлагал ей договориться. Они пришли к тому, что специалист уволится и оплатит психологическую реабилитацию и сборы на соревнования.

Изначально о непристойном поведении тренера сообщила 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна, заявившая, что тот «лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь, один раз за грудь укусил». Антонова добавила, что дочь рассказала ей о поведении тренера спустя время. Она сразу же перевела дочь к другому наставнику внутри школы.

Медовиков закончил работу в школе, но остался в президиуме региональной федерации. Также Антонова утверждает, что Медовиков требовал от федерации отменить переход Дарьи и вернуть ее к нему в группу.

Ранее мать фигуристки, обвинившей тренера в домогательствах, назвали заговорщиком.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами