«Называет мою дочь сексуальной»: мать 13-летней фигуристки о домогательствах тренера

Мать 13-летней фигуристки из Новосибирска Юлия Хохлова рассказала подробности о домогательствах тренера Константина Медовикова в отношении ее дочери и заявила, что намерена обратиться в следственный комитет. Ее слова приводит РИА Новости.

«Два дня мы с дочкой спорили. Я говорила, может, он прыжок показывал или еще что-то? Но дочка сказала, что он просто лезет обниматься и рука соскальзывает. И еще позволяет себе неоднозначные высказывания — например, называет 13-летнюю дочь «сексуальной», — заявила она.

Хохлова изначально не поверила дочери, когда та рассказала о домогательствах тренера, однако в итоге обратилась в полицию. Женщина рассказала, что способствовала тому, что в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку не стала писать о наиболее серьезных обвинениях. Тренер предлагал ей договориться. Они пришли к тому, что специалист уволится и оплатит психологическую реабилитацию и сборы на соревнования.

Изначально о непристойном поведении тренера сообщила 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна, заявившая, что тот «лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь, один раз за грудь укусил». Антонова добавила, что дочь рассказала ей о поведении тренера спустя время. Она сразу же перевела дочь к другому наставнику внутри школы.

Медовиков закончил работу в школе, но остался в президиуме региональной федерации. Также Антонова утверждает, что Медовиков требовал от федерации отменить переход Дарьи и вернуть ее к нему в группу.

Ранее мать фигуристки, обвинившей тренера в домогательствах, назвали заговорщиком.