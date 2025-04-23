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Мать фигуристки, обвинившей тренера в домогательствах, назвали заговорщиком

Родительский комитет: обвинения тренера фигуристки в домогательствах — заговор
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Depositphotos

Мать 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна, обвинившая бывшего тренера своей дочери Константина Медовикова в домогательствах к девочке, намеренно очерняет специалиста вместе с родителями другой спортсменки — Юлии Хохловой. Об этом «Газете.Ru» заявила представитель родительского комитета спортсменов, занимающихся у Медовикова, Лолита Белова.

«Мы в обвинения Антоновой не верим. Защищаем и будем защищать нашего тренера. Хохлова и Антонова — подруги, они вместе ушли от Медовикова, и это была их интрига: обвинить тренера в домогательствах. Главный заговорщик — это Антонова, дочь которой провалила прошлый и этот сезон. В прошлом сезоне она не отобралась по младшей зоне на соревнованиях в Йошкар-Оле, а в этом году — по старшей зоне», — пояснила Белова.

О домогательствах к Дарье Антоновой со стороны тренера рассказала ее мать Татьяна Антонова. По словам женщины, дочь жаловалась на то, что Медовиков «лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь». В марте 2025 года тренер уволился из Центра зимних видов спорта Новосибирска по собственному желанию.

Ранее Медовикова назвали прекрасным и добрым человеком.

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