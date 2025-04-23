В клубе КХЛ сделали заявление по игроку, отстраненному за допинг

В хоккейном клубе «Автомобилист» из Екатеринбурга отреагировали на информацию о положительной допинг-пробе нападающего Анатолия Голышева. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«ХК «Автомобилист» сообщает, что на основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов», — говорится в сообщении.

Известно, что проба, которая оказалась предположительно положительной, была взята после 600-й игры Голышева в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) против магнитогорского «Металлурга» 22 марта. При неблагоприятном для хоккеиста сценарии ему может грозить длительная дисквалификация.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

Ранее российского хоккеиста дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.