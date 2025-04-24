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Претендующий на РПЛ клуб не может найти стадион

«Краснодар» и «Сочи» не хотят предоставлять свои арены «Черноморцу»
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Shutterstock

Новороссийский клуб «Черноморец», который претендует на попадание в Российскую премьер-лигу (РПЛ), пока не может найти стадион, подходящий по требованиям для выступления в высшем дивизионе российского футбола. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации СМИ, лидер РПЛ «Краснодар» и «Сочи», который сейчас выступает в Первой лиге, пока не дали согласие предоставить свои домашние стадионы «Черноморцу».

Стадион «Черноморца», на котором клуб проводит домашние игры в Первой лиге, построен в 1930-м году и не подходит для матчей РПЛ. Руководство пока размышляет над реконструкцией или строительством новой арены, однако сделать это в кратчайшие сроки невозможно.

«Черноморцу» для выступления в РПЛ необходимо проводить домашние матчи на арене, которая находится в регионе клуба. Под критерии подходят упомянутые вещи стадионы «Краснодара» и «Сочи», однако переговоры не принесли позитивного результата. Если ситуация не поменяется в лучшую сторону, «Черноморец» не пройдет процедуру лицензирования.

Новороссийский клуб идет на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги и находится в зоне стыковых матчей за право сыграть в РПЛ.

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