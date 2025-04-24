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Главред Sports.ru оштрафован за пропаганду ЛГБТ

Главреда Sports.ru Воронина оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
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Shutterstock

Мировой судья в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей главного редактора Sports.ru Владислава Воронина по административной статье о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с использованием СМИ), и назначить наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — отмечено в документах.

Причиной для штрафа послужила статья об английском футбольном клубе «Стоунволл» и имеющая название «Стоунволл» — английский клуб, который изменил футбол». Материал был опубликован на сайте и доступен для неограниченного числа лиц.

«Информация в статье о представителях ЛГБТ подается исключительно в положительном ключе», — указано в судебных документах.

Представитель Воронина во время судебного заседания заявил, что главный редактор признает свою вину. Адвокат подчеркнул, что публикация была сделана не самим Ворониным, а пользователем сайта, который не имеет отношения к СМИ. Публикация была удалена.

Ранее украинская спортсменка заявила, что представители России недостойны бороться с ними на турнирах.

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