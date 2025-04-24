«Недостойны бороться с нами»: украинская чемпионка о своем отношении к россиянке на ЧЕ

Украинская чемпионка Коляденко: я никогда не пожимаю рук соперницам из России

Борец вольного стиля, трехкратная чемпионка Европы из Украины Ирина Коляденко раскрыла, почему принципиально отказалась пожимать руку и как-то взаимодействовать с россиянкой Динарой Кудаевой во время прошедшего чемпионата Европы, который состоялся в Словакии. Ее слова приводит украинский сайт Sport-express.

«Я никогда не пожимаю рук соперницам из этой страны. Никогда не фотографируюсь с ними на пьедесталах, не общаюсь на соревнованиях. Конечно, отрицательно отношусь к допуску их на чемпионаты. Они недостойны бороться с нами. Мне вообще непонятен их допуск к международным соревнованиям», — заявила она.

В феврале российским спортсменам позволили выступать под флагом Объединенного мира борьбы (UWW), ранее они выступали в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала СВО России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее стало известно, изменилась ли позиция МОК в вопросе допуска россиян к Олимпиаде.