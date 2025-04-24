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Хоккеист клуба НХЛ вернулся на лед после пропуска более 1000 дней

Ландеског вернулся в НХЛ после того, как пропустил более 1000 дней из-за травмы
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Isaiah J. Downing/Imagn Images/Reuters

Шведский нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског вышел на лед в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2022 года.

Хоккеист принял участие во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз». В последний раз Ландеског играл в июне 2022 года, после чего не принимал участия в матчах 1032 дня. Он пропустил почти три года из-за травмы колена.

В истории НХЛ было лишь трое хоккеистов, между появлениями которых в матчах прошло больше времени. Больше всего дней на счету Джима Пеплински — 2000. На втором месте по этому показателю оказался Марио Лемьё (1341), третье — Уве Крупп (1036).

Второй матч «Колорадо» и «Далласа» завершился cо счетом 2:1. В составе «Далласа» голами отметились Джейми Бенн и Тайлер Сегин. Единственную шайбу «Колорадо» забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него этот гол стал первым в текущем плей-офф НХЛ.

«Даллас» ведет в серии — 2-1. Следующий матч в серии между командами пройдет 27 апреля в Денвере, начало встречи в 04:30 по московскому времени.

Ранее хоккеист НХЛ дал совет по поводу Александра Овечкина.

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