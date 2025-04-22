«Это было весело»: хоккеист НХЛ дал совет по поводу Овечкина

Хоккеист «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд после матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз» дал совет по поводу российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина. Его слова приводит ESPN.

«Это весело (играть в такой силовой хоккей). Много ребят, кто может провести силовой прием, нам надо им отвечать. Не рекомендую попадать под силовой прием Овечкина», — сказал Кофилд.

Овечкин сделал дубль в первом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), который состоялся в ночь на 22 апреля. Теперь на счету Овечкина 971 заброшенная шайба в НХЛ с учетом плей-офф. На счету канадца Уэйна Гретцки, который является лидером по этому показателю, 1016 точных бросков.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Монреалем» состоится 24 апреля. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.

Ранее была названа следующая цель Овечкина в НХЛ.