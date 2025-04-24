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Фигуристка Медведева сравнила заработок во время карьеры и после

Медведева заявила, что сейчас зарабатывает намного больше, чем во время карьеры
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Двукратная серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева в эфире YouTube-шоу «Вещдоки» заявила, что после завершения профессиональной карьеры она стала зарабатывать больше, чем во время нее.

«Только под олимпийский сезон у меня начались контракты, причем предложений было много. От многого отказывались, потому что не было времени ни на съемки, ни на отработку этих контрактов», — заявила она.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Евгений Плющенко сделал заявление из-за Софьи Муравьевой.

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