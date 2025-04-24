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«Отправим боярыню в отставку»: Губерниев вновь высказался о Вяльбе

Губерниев о борьбе с Вяльбе за пост главы ФЛГР: нам не нужны боярыни фуфлыжи
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Пресс-служба телеканала «Россия»

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале вновь призвал сместить Елену Вяльбе с поста президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Вернем власть в лыжах народу. Отправим боярыню в отставку. За три дня выведу российские лыжи на космический уровень! Россия за народные лыжи, нам не нужны боярыни фуфлыжи. Сделаем из нынешней федерации фуфлыжных гонок истинную народную лыжную федерацию. Сегодня голосуешь ты за Лену — а завтра получаешь грязную пену», — написал он.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК.

В октябре 2022 года комментатор был внесен в санкционный список Канады. 7 февраля 2025 года Губерниев заявил, что намерен добиться через суд снятия санкций, наложенных на него в 2022 году Канадой как на «лицо, причастное к распространению российской дезинформации и пропаганды».

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее Губерниев ответил норвежскому журналисту, пожелавшему Вяльбе хорошей пенсии.

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