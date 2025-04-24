Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист «Вашингтона» рассказал о потере трех зубов в матче НХЛ

Российский игрок «Вашингтона» Алексеев заявил, что потерял три зуба в матче НХЛ
close
Nick Wass/AP

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев подтвердил, что в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» потерял три зуба. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«Да, я потерял три зуба сверху и три снизу немного откололись. Они у меня дома, под моей подушкой. Это плей-офф. Это весело, чувак. Это совсем другой настрой. Это просто здорово. Атмосфера отличная. Болельщики отлично поддерживают, так что это реально кайф», — заявил он.

Алексеев получил удар клюшкой по лицу от игрока «Монреаля» Джейка Эванса в третьем периоде. Алексеев пропустил остаток периода, но вышел в овертайме, в котором заброшенная шайба Александра Овечкина принесла победу «Вашингтону» с результатом 3:2.

Во втором матче серии Кубка Стэнли «Вашингтон» также переиграл «Монреаль», встреча завершилась с результатом 3:1, «столичные» ведут в серии 2-0. Следующая игра состоится 26 апреля, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее хоккеист НХЛ дал совет по поводу Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами