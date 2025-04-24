Российский хоккеист «Вашингтона» рассказал о потере трех зубов в матче НХЛ

Российский игрок «Вашингтона» Алексеев заявил, что потерял три зуба в матче НХЛ

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев подтвердил, что в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» потерял три зуба. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«Да, я потерял три зуба сверху и три снизу немного откололись. Они у меня дома, под моей подушкой. Это плей-офф. Это весело, чувак. Это совсем другой настрой. Это просто здорово. Атмосфера отличная. Болельщики отлично поддерживают, так что это реально кайф», — заявил он.

Алексеев получил удар клюшкой по лицу от игрока «Монреаля» Джейка Эванса в третьем периоде. Алексеев пропустил остаток периода, но вышел в овертайме, в котором заброшенная шайба Александра Овечкина принесла победу «Вашингтону» с результатом 3:2.

Во втором матче серии Кубка Стэнли «Вашингтон» также переиграл «Монреаль», встреча завершилась с результатом 3:1, «столичные» ведут в серии 2-0. Следующая игра состоится 26 апреля, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее хоккеист НХЛ дал совет по поводу Овечкина.