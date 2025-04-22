Названа следующая цель Овечкина в НХЛ

Фетисов о следующей цели Овечкина в НХЛ: побить второй рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов заявил, что следующей целью форварда «Вашингтона» Александра Овечкина является побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф, передает «ВсеПроСпорт».

«Овечкину понравилось бить самые невероятные рекорды. Уверен, что второй рекорд Гретцки — это его следующая цель. А мы будем поддерживать Сашу, как можем», — сказал Фетисов.

Овечкин сделал дубль в первом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2 ОТ). Теперь на счету Овечкина 971 заброшенная шайба в НХЛ с учетом плей-офф. На счету Гретцки 1016 точных бросков.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Монреалем» состоится 24 апреля. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

В стартовой серии прошлогоднего Кубка Стэнли хоккеисты «Кэпиталз» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает россиянин Артемий Панарин, со счетом 0:4.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Ранее Овечкин вышел на чистое третье место по голам в плей-офф НХЛ среди европейцев.