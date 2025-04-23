Баха назвали воплощением позора

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах превратился в символ политизации спорта и несправедливости и стал воплощением позора. Его слова приводит РИА Новости.

«Томас Бах был не более чем марионеткой в руках Соединенных Штатов. Америка финансирует МОК и, соответственно, ожидает, что назначенные ей представители будут действовать в ее интересах. Он ужасный представитель Олимпийских игр. Хорошо, что его заменили», — заявил Монсон.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост 23 июня. Предполагается, что именно при нем МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

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