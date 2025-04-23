Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Решающая битва: «Салават Юлаев» принимает «Спартак» в седьмом матче серии. LIVE

Кубок Гагарина. Четвертьфинал. Седьмой матч. «Салават Юлаев» — «Спартак». ОНЛАЙН

close
Владимир Астапкович/РИА Новости
В седьмом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» принимает на своем льду московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 7-й матч
2-й период
23 апреля 17:00
Салават Юлаев
Уфа, Россия
34' Ефремов
17' Ремпал
2 : 1
Спартак
Москва, Россия
39' Морозов
Стадион «Уфа-Арена», Уфа, Россия
1-й период

17'37" Ремпал

2-й период

34'02" Ефремов

39'38" Морозов

3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
40'

На второй перерыв отправляет команды сирена.

40'

Тут же «Салават» успел создать момент, но Загидулин накрыл шайбу на пятаке!

40'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Иван Морозов — 2:1! Успевают спартаковцы классно разыграть и забросить прямо перед вторым перерывом. Шикарная комбинация после выигранного в средней зоне выбрасывания. Савиков отдал в центр от лицевой, Голдобин перевел на правую сторону, где Морозов не промахнулся мимо пустого угла!

39'

Ремпал пытался заработать на себе фол, но вместо этого случилась контратака с набросом Галимова на ворота и затем стычкой все на все.

38'

Классный пас Филина на Рубцова на дальний пятак, однако у форварда «Спартака» не получился бросок.

38'

Загидулин уверенно справился с броском Василевского.

37'

Шикарный сейв Вязового после броска Даниила Орлова в ближнюю девятку!

35'

ГОООООООООООООООООООЛ! Владислав Ефремов — 2:0! Сами себе привезли спартаковцы момент, сначала втащив шайбу в свою зону и потеряв ее там, а затем выбросив прямо на игрока «Салавата». Но в итоге и давление хозяев было классным, и Владислав Ефремов шикарно попал по шайбе с лета, и она проползла между щитками у Загидулина.

33'

Очень неприятный бросок от синей линии перевел блином через перекладину Загидулин!

31'

Мальцев из-за ворот пытался запихнуть шайбу в ближний угол, но Вязовой сумел его закрыть щитком и не дал продавить себя на добивании!

31'

Загидулин успел упасть на щитки и отразить шайбу.

30'

Черный спас «Салават»! Буквально снял шайбу после передачи на пустой угол Локтионову!

30'

В позиционной атаке «Спартака» вел игру Филин и в итоге вывел Савикова на бросок — Вязовой потащил, а Беляев не смог добить с пятака скакавшую там шайбу!

29'

Хлесткий дальний бросок Филина — Вязовой на месте.

28'

Хорошая позиционная атака «Салавата Юлаева», но все броски были заблокированы, так и не дойдя до створа.

27'

Ружичка прорвался с шайбой к воротам Вязового, но под давлением защитника с неудобной руки бросил над перекладиной!

26'

Загидулин потащил бросок Пименова, а Ремпалу не дали сыграть на добивании!

24'

Хафизуллин издали бросил в дальний угол, но Загидулин спокойно поймал ловушкой.

23'

14-12 по броскам в створ. Очень напряженно на льду.

22'

Загидулин отразил бросок, а затем резко бросился в угол и успел парировать добивание в упор! Спас от верного второго гола Ремпала!

21'

Бросок Ружички из правого круга — Вязовой на месте.

21'

В полном составе «Спартак».

21'

Поеееееехали! Второй период.

Перерыв

Равный и очень плотный матч, однако «Салават Юлаев» реализовал первое же удаление в матче. И потом получил еще большинство. От него остается 13 секунд на второй период. Пока отдыхаем.

20'

Сирена отправляет команды на перерыв.

20'

Артем Пименов оказался с шайбой перед воротам, но Загидулин среагировал!

19'

Мальцев почти полминуты убил в меньшинстве, притащив шайбу в зону хозяев.

19'

Загидулин поймал шайбу после щелчка Хафизуллина в быстром розыгрыше после вбрасывания.

19'

Павел Порядин у борта сделал отсечение против Григория Панина. Очень редкое нарушение. Порядин подсел в движении под соперника и таким образом отправил его в борт. Две минуты большинства для «Салавата Юлаева».

18'

ГООООООООООООООООООЛ! Шелдон Ремпал — 1:0! Уфимцы уверенно держали соперников в зоне, очередной бросок Хмелевского прошел над перкладиной, но шайба от лицевого борта отскочила к правому борту на Ремпала, который подработал перчаткой и бросил в угол, куда еще не успел переместиться Загидулин!

17'

Хафизуллин отдал в левый круг под бросок Хмелевскому — в блок.

17'

Никита Ефремов наказан за фол против Владислава Ефремова. Подножку зафиксировали арбитры. Две минуты большинства для «Салавата Юлаева».

16'

Загидулин справился с броском Черного с пятака!

15'

8-8 по броскам в створ сейчас. Очень напряженная, плотная и равная игра в данный момент.

14'

ШТАНГА спасает «Спартак» после резчайшего броска Хмелевского!

13'

Классно разыграли спартаковцы в чужой зоне. Пашин бросил в касание из правого круга после передачи Савикова — Вязовой успел положить щиток в угол.

12'

Жаровский! Юный форвард обокрал защитника и почти убежал на рандеву с Загидулиным. Зайцев успел доработать и вместе с голкипером помешал нанести разящий бросок!

12'

Очень неприятный бросок Филина с подскоком ото льда перед вратарем — краешком щитка отразил Вязовой!

11'

Бросок Ремпала от правого борта со входа в зону — Загидулин отбил без проблем.

11'

Черный вошел в зону, сместился от левого борта в центр и опасно бросил — Загидулин парировал.

10'

Лукьянцев бросил со входа в зону — на месте Вязовой.

9'

Опаснейший бросок от синей линии — Загидулин парировал, но не видел шайбу. Уилсон поехал за выкатившегося из ворот голкипера на пятак, и Артем начал разворачиваться, поверив, что шайба за спиной. На деле же она была между щитками. На счастье голкипера, все эти движения не привели к потере.

8'

Два подряд неприятных броска от уфимцев издали, но оба гости сблокировали. 3-4 по попаданиям в створ пока.

7'

Мощный бросок Панина от синей линии по воротам «Спартака» — спокойно парировал Загидулин.

6'

Савиков бросил низом в ближний после передачи выигравшего борьбу Филина из-за ворот — на месте Вязовой.

5'

«Салават Юлаев» прижал спартаковцев в их зоне позиционно. Нервная игра.

4'

Мог возникнуть момент у «Салавата», но бросок Дениса Яна был заблокирован.

3'

Владислав Ефремов притащил шайбу к воротам «Спартака» и попробовал бросить с разворота — мимо.

2'

Какой момент! Неприятный бросок от синей линии через трафик Вязовой отбил, но шайба упала на пятак прямо перед Беляевым, однако в борьбе с защитником он по ней не попал! Угол был пустым!

2'

Жаровский! Блестящий проход на ведении юного уфимца, но в угол чуть не попал, бросая уже, находясь перед Загидулиным!

2'

А вот тут в продолжении красно-белой атаки потащил Вязовой бросок Локтионова!

1'

«Спартак» в атаке, попытка броска Ружички через трафик — рядом со штангой, но Вязовой-то броска не видел.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

17:02

Ворота «Салавата Юлаева» защищает Семен Вязовой, а в воротах «Спартака» Артем Загидулин.

17:00

«Салават Юлаев» выиграл первый матч серии, но затем проиграл три подряд и выглядел приговоренным, однако забрал две встречи подряд в овертаймах, причем победа в Москве стала для уфимцев первой выездной победой команды Виктора Козлова в этом плей-офф. Посмотрим, что будет сегодня. Дома «Салават» проиграл в плей-офф пока только однажды, но «Спартаку».

16:55

Состав «Спартака».

close
16:50

Состав «Салавата Юлаева».

close
16:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Салават Юлаев» в Уфе принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Картина дня
«Пришло время»: США пригрозили выйти из переговоров по Украине
Вэнс пригрозил выходом США из переговоров по Украине
Российские военные освободили Горнальский монастырь в Курской области. Военная операция, день 1155-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1155-й день
«Очень сильно трясло»: в Стамбуле произошло мощное землетрясение
AFAD: землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле
В Махачкале собака покусала годовалую девочку, которая залезла к ней в будку
Chery представила новый премиальный бренд Lepas
Ссора двух матерей в российском детсаду закончилась дракой и сотрясением мозга
Женщина родила четырехкилограммового ребенка, застряв в пробке на пути в больницу
Новости и материалы
Активисты провели акцию против мавзолея Ленина
«Ведет себя как первобытный человек»: в Чехии оскорбили Дмитрия Медведева
В Москве сохранят здание дома-книжки СЭВ
Украинские военные ударили по дому в Запорожской области
Ректоры топовых российских вузов выступили за усиление роли индивидуальных достижений
Ученые открыли «невозможные» вспышки света, нарушающие законы времени
Россиянин изнасиловал девушку-подростка и получил 13 лет строгого режима
В Польше поменяли надпись на памятнике украинским националистам
Аксенов высказался о готовности Крыма к курортному сезону
Мужчину с куском металла в почке спасли подмосковные хирурги
Audi представила в Шанхае новую модель без логотипа
Российского хоккеиста отстранили из-за нарушения антидопинговых правил
США призвали Всемирный банк перестать выдавать займы Китаю
Мать бросила двоих маленьких детей в больнице Дагестана и уехала из республики
На Украине сформировали новый корпус на базе элитной бригады ВСУ
Способность сопереживать остается у пациентов с деменцией, выяснили ученые
В Крыму пройдут учения по защите от диверсантов
Яд гремучих змей раскрыл тайны эволюции
Все новости
«Темный дым, затем взрыв»: очевидица – о пожаре в «Москве-Сити»
Зеленский заявил о готовности немедленно прекратить огонь
В Совфеде увидели в срыве переговоров в Лондоне начало развала «коллективного Запада»
В Госдуме рассказали, что отличает мага от священника
«Могли раскрыть за три недели»: почему убийство певца Талькова расследовали больше 30 лет
Экс-полковник МВД раскрыл просчеты следствия по делу об убийстве Игоря Талькова
«Демонстрируют радикализм». Кто сорвал переговоры в Лондоне?
WP: в США разгневаны нежеланием Украины идти на уступки по Крыму
Малахов, Сафронов и князь Романов: кто пришел на прощание с Церетели
Превращается в «кирпич»: автовладельцы пожаловались на FAW Bestune T99
FAW проведет проверку после жалоб на невозможность завести Bestune T99 в России
17-летний Адам Кадыров стал секретарем Совбеза Чечни. До этого он возглавлял охрану отца
Сын Кадырова занял пост секретаря Совета безопасности Чечни
«Официальный «наезд» на Российскую Федерацию». Сотрудницу Русского дома арестовали в Киргизии
Суд арестовал сотрудницу Русского дома в Киргизии Секерину до 17 июня
«Сокрушительное разочарование»: переговоры в Лондоне о мире на Украине сорвались
Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне
«Историческое событие»: полностью импортозамещенный SJ-100 выполнил первый полет
Полностью российский SJ-100 впервые поднялся в небо
Лаборатории смерти. Чем занимаются в самых засекреченных научных центрах мира
«Газета.Ru» рассказывает про четыре самые засекреченные лаборатории мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами