ГОООООООООООООООООООООЛ! Иван Морозов — 2:1! Успевают спартаковцы классно разыграть и забросить прямо перед вторым перерывом. Шикарная комбинация после выигранного в средней зоне выбрасывания. Савиков отдал в центр от лицевой, Голдобин перевел на правую сторону, где Морозов не промахнулся мимо пустого угла!
Ремпал пытался заработать на себе фол, но вместо этого случилась контратака с набросом Галимова на ворота и затем стычкой все на все.
Классный пас Филина на Рубцова на дальний пятак, однако у форварда «Спартака» не получился бросок.
ГОООООООООООООООООООЛ! Владислав Ефремов — 2:0! Сами себе привезли спартаковцы момент, сначала втащив шайбу в свою зону и потеряв ее там, а затем выбросив прямо на игрока «Салавата». Но в итоге и давление хозяев было классным, и Владислав Ефремов шикарно попал по шайбе с лета, и она проползла между щитками у Загидулина.
Мальцев из-за ворот пытался запихнуть шайбу в ближний угол, но Вязовой сумел его закрыть щитком и не дал продавить себя на добивании!
В позиционной атаке «Спартака» вел игру Филин и в итоге вывел Савикова на бросок — Вязовой потащил, а Беляев не смог добить с пятака скакавшую там шайбу!
Хорошая позиционная атака «Салавата Юлаева», но все броски были заблокированы, так и не дойдя до створа.
Ружичка прорвался с шайбой к воротам Вязового, но под давлением защитника с неудобной руки бросил над перекладиной!
Загидулин отразил бросок, а затем резко бросился в угол и успел парировать добивание в упор! Спас от верного второго гола Ремпала!
Равный и очень плотный матч, однако «Салават Юлаев» реализовал первое же удаление в матче. И потом получил еще большинство. От него остается 13 секунд на второй период. Пока отдыхаем.
Павел Порядин у борта сделал отсечение против Григория Панина. Очень редкое нарушение. Порядин подсел в движении под соперника и таким образом отправил его в борт. Две минуты большинства для «Салавата Юлаева».
ГООООООООООООООООООЛ! Шелдон Ремпал — 1:0! Уфимцы уверенно держали соперников в зоне, очередной бросок Хмелевского прошел над перкладиной, но шайба от лицевого борта отскочила к правому борту на Ремпала, который подработал перчаткой и бросил в угол, куда еще не успел переместиться Загидулин!
Никита Ефремов наказан за фол против Владислава Ефремова. Подножку зафиксировали арбитры. Две минуты большинства для «Салавата Юлаева».
Классно разыграли спартаковцы в чужой зоне. Пашин бросил в касание из правого круга после передачи Савикова — Вязовой успел положить щиток в угол.
Жаровский! Юный форвард обокрал защитника и почти убежал на рандеву с Загидулиным. Зайцев успел доработать и вместе с голкипером помешал нанести разящий бросок!
Очень неприятный бросок Филина с подскоком ото льда перед вратарем — краешком щитка отразил Вязовой!
Опаснейший бросок от синей линии — Загидулин парировал, но не видел шайбу. Уилсон поехал за выкатившегося из ворот голкипера на пятак, и Артем начал разворачиваться, поверив, что шайба за спиной. На деле же она была между щитками. На счастье голкипера, все эти движения не привели к потере.
Два подряд неприятных броска от уфимцев издали, но оба гости сблокировали. 3-4 по попаданиям в створ пока.
Савиков бросил низом в ближний после передачи выигравшего борьбу Филина из-за ворот — на месте Вязовой.
Какой момент! Неприятный бросок от синей линии через трафик Вязовой отбил, но шайба упала на пятак прямо перед Беляевым, однако в борьбе с защитником он по ней не попал! Угол был пустым!
Жаровский! Блестящий проход на ведении юного уфимца, но в угол чуть не попал, бросая уже, находясь перед Загидулиным!
«Спартак» в атаке, попытка броска Ружички через трафик — рядом со штангой, но Вязовой-то броска не видел.
«Салават Юлаев» выиграл первый матч серии, но затем проиграл три подряд и выглядел приговоренным, однако забрал две встречи подряд в овертаймах, причем победа в Москве стала для уфимцев первой выездной победой команды Виктора Козлова в этом плей-офф. Посмотрим, что будет сегодня. Дома «Салават» проиграл в плей-офф пока только однажды, но «Спартаку».