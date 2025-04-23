Салават Юлаев

35'

ГОООООООООООООООООООЛ! Владислав Ефремов — 2:0! Сами себе привезли спартаковцы момент, сначала втащив шайбу в свою зону и потеряв ее там, а затем выбросив прямо на игрока «Салавата». Но в итоге и давление хозяев было классным, и Владислав Ефремов шикарно попал по шайбе с лета, и она проползла между щитками у Загидулина.