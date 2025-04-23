Российского хоккеиста отстранили из-за нарушения антидопинговых правил

Капитан екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев временно отстранен от игр из-за результата допинг-пробы. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«На основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов», — говорится в заявлении.

Голышев на протяжении всей карьеры защищал цвета «Автомобилиста». Его контакт с клубом рассчитан до конца сезона-2028/2029.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

Ранее российского хоккеиста дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.