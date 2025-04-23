Российская теннисистка обыграла сестру на турнире в Испании

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, обыграв в стартовом матче свою сестру Полину Кудерметову.

Встреча, которая продолжалась 1 час 10 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:2. За это время 27-летняя Вероника Кудерметова выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из 11. В активе 21-летней Полины Кудерметовой одна подача навылет, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-поинта из пяти.

Следующим соперником Кудерметовой-старшей станет девятая ракетка мира испанка Паула Бадоса, которая вступит в борьбу со второго раунда.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее «Салават Юлаев» вышел в полуфинал КХЛ.