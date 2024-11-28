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Головин помог забить украинскому вратарю, который не пожал ему руку

Украинский вратарь «Бенфики» Трубин не стал жать руку Головину перед матчем ЛЧ

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Alex Gottschalk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вратарь португальского клуба «Бенфика» и сборной Украины Анатолий Трубин не стал пожимать руку российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину перед матчем команд в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный мяч по итогам первого тайма забил 19-летний нападающий «Монако» Элиас Бен Сегир с передачи Головина.

Трубин перешел в «Бенфику» в 2023 году из «Шахтера». Контракт между вратарем и португальским клубом рассчитан до лета 2028 года. В СМИ сообщалось, что цена трансфера составила €10 млн плюс €1 млн в виде бонусов. Украинский клуб получит 40% от перепродажи игрока.

Голкипер выступал за «Шахтер» с 2019 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Трубина составляет €25 млн.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

Сборная России и российские клубы отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций с 2022 года.

Ранее на Украине возмутились поведением футболистов сборной после Евро-2024.

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