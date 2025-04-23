«Прекрасный и добрый человек»: родители спортсменов вступились за тренера, обвиненного в домогательствах

Родители спортсменов, занимающихся у тренера по фигурному катанию Константина Медовикова, составили коллективное обращение в поддержку специалиста. Об этом «Газете.Ru» сообщила представитель родительского комитета спортсменов Лолита Белова, отреагировав на обвинения в адрес тренера в домогательствах в отношении 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой.

«Мы написали коллективное обращение на имя следователя, дали характеристику, попросили, чтобы нашего тренера преждевременно не осуждали и провели тщательное расследование. Следователю объяснили, с чем связаны обвинения со стороны Антоновой. Нас 30 человек, и если что-то, не дай бог, случится, мы выйдем на улицы, будем стоять с плакатами, поедем на Красную площадь — лишь бы нашего тренера не трогали. Мы его знаем: это прекрасный и очень добрый человек. Но эта доброта, наверно, сослужила ему не очень хорошую службу. Родители сели ему на шею и обвиняют его во всех смертных грехах», — сказала Белова.

О домогательствах к фигуристке со стороны тренера рассказала ее мать Татьяна Антонова. По словам женщины, дочь жаловалась на то, что Медовиков «лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь». В марте 2025 года тренер уволился из Центра зимних видов спорта Новосибирска по собственному желанию.

Ранее стало известно, что может грозить Медовикову в случае установления его вины.