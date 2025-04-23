Стало известно, что грозит тренеру, обвиненному в домогательствах к 12-летней фигуристке

Бывшему тренеру 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой Константину Медовикову может грозить до 20 лет лишения свободы, если будет доказан факт его домогательств в отношении спортсменки. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Ситуация с данными делами непростая, по стране очень много подобных дел. Я так понимаю, здесь волна уже поднялась. Если есть сведения, что в отношении спортсменки совершались насильственные действия сексуального характера: это ч. 4 ст. 132 УК РФ, наказание — от 12 до 20 лет лишения свободы.

По таким делам очень сложно оправдаться. Я занимаюсь подобным делом в Новосибирской области, в других регионах. Достаточно показаний ребенка. И сразу — обвинительный приговор. Я не удивлюсь, если сейчас возбудят дело и возьмут под стражу. Тренеру можно пройти проверку на полиграфе, запросить пояснения, обратиться к адвокату. Я полагаю, ему нужно это сделать. Но ситуация у него сложная, ему может грозить тюремное заключение», — констатировал Калинов.

О домогательствах к фигуристке со стороны тренера рассказала ее мать Татьяна Антонова. По словам женщины, дочь жаловалась на то, что Медовиков «лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь». В марте 2025 года тренер уволился из Центра зимних видов спорта Новосибирска по собственному желанию.

Ранее мама еще одной фигуристки рассказала о домогательствах тренера к дочери.