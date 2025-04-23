Глава IIIHF ответил на вопрос о допуске российских хоккеистов на ОИ

Глава IIHF Тардиф: МОК не принял решения по участию России в Олимпиаде

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял решение по участию российских хоккеистов в Олимпиаде с флагом и гимном, передает «Матч ТВ».

«Появилась информация, что сборная России может принять участие в Играх‑2026 под российским флагом? МОК пока не принял никакого решения», — сказал Тардиф.

22 апреля основатель агентства спортивной информации «Весь спорт» Андрей Митьков рассказал, что мужскую сборную России по хоккею допустят до Олимпиады 2026 года с флагом и гимном.

4 февраля IIHF продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

Ранее сообщалось о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) не разрешит привозить Кубок Стэнли в Россию.