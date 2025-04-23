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Иностранный тренер: если бы не было СВО, то я 100% полетел бы в Россию

Экс-тренера «Зенита» Петржела: полетел бы в Россию, если бы не СВО
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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не может 25 мая прилететь в Санкт-Петербург, где состоится матч легенд петербургской команды, передает Sport24.

«У меня есть желание поехать на матч легенд. Если бы была нормальная ситуация, не было бы СВО, то я 100% летел бы в Россию. В Чехии такая атмосфера, что эта поездка может кого-то обидеть», — сказал Петржела.

Петржела возглавлял клуб с берегов Невы с 2003 по 2006 год. Вместе с петербургским клубом он стал серебряным призером Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2003 года. Чемпионом в том сезоне стал московский ЦСКА, тройку сильнейших замкнул казанский «Рубин». После ухода из «Зенита» Петржела тренировал азербайджанский «Нефтчи», а также ряд словацких и чешских клубов.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Ранее Петржела рассказал, что в Чехии о России пишут только плохое.

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