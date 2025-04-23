Мама еще одной фигуристки рассказала о домогательствах тренера к дочери

Мама еще одной фигуристки Юлия Х. рассказала, что обращалась в Следственный комитет (СК) из-за того, что тренер Константин Медовиков домогался ее 12-летней дочери, передает «НГС».

«Дочь стала подходить и говорить, что он ее трогает за попу. Я не верила, два дня мы с ней спорили. Она стала замкнутой. Подключила психолога. На консультации меня позвали — там она все рассказала», — сказала Юлия.

Также Юлия отметила, что в феврале она пошла в СК, где написала заявление. На допросе девочка рассказала, что тренер трогал ее за грудь.

Женщина рассказала, что способствовала тому, что в возбуждении уголовного дела было отказано. Тренер предлагал ей договориться. Они пришли к тому, что специалист уволится и оплатит психологическую реабилитацию и сборы на соревнования.

Тренер попросил Юлию сказать руководству спортивной школы, что девочка «не это имела в виду».

Ранее мама 12-летней фигуристки заявила о домогательствах тренера к дочери.