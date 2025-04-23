Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мама еще одной фигуристки рассказала о домогательствах тренера к дочери

Мама несовершеннолетней фигуристки рассказала о домогательствах тренера к дочери
close
Raniero Corbelletti/Global Look Press

Мама еще одной фигуристки Юлия Х. рассказала, что обращалась в Следственный комитет (СК) из-за того, что тренер Константин Медовиков домогался ее 12-летней дочери, передает «НГС».

«Дочь стала подходить и говорить, что он ее трогает за попу. Я не верила, два дня мы с ней спорили. Она стала замкнутой. Подключила психолога. На консультации меня позвали — там она все рассказала», — сказала Юлия.

Также Юлия отметила, что в феврале она пошла в СК, где написала заявление. На допросе девочка рассказала, что тренер трогал ее за грудь.

Женщина рассказала, что способствовала тому, что в возбуждении уголовного дела было отказано. Тренер предлагал ей договориться. Они пришли к тому, что специалист уволится и оплатит психологическую реабилитацию и сборы на соревнования.

Тренер попросил Юлию сказать руководству спортивной школы, что девочка «не это имела в виду».

Ранее мама 12-летней фигуристки заявила о домогательствах тренера к дочери.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами