В Госдуме предложили Латвии бойкотировать Олимпиаду из-за России

Депутат Государственной Думы Российской федерации Дмитрий Свищев призвал сборную Латвии бойкотировать зимние Олимпийские игры — 2026 из-за нежелания играть с национальной командой России. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Если латышам так не хочется играть с Россией в хоккей, пусть откажутся, пусть бойкотируют Олимпиаду. Только сами пострадают от этого», — заявил он.

18 апреля бывший капитан сборной Латвии и экс-игрок клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Каспарс Даугавиньш выразил мнение, что правительству его страны нужно будет рассмотреть вопрос о неучастии команды в зимних Олимпийских играх — 2026 при допуске России.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее стало известно, что НХЛ не разрешит привозить Кубок Стэнли в Россию.