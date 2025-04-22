«Одна из самых важных игр в году»: экс-игрок ЦСКА о матче со «Спартаком»

Экс-игрок ЦСКА Тошич: матч со «Спартаком» можно назвать ключевым для команд

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич заявил о высоких ожиданиях от матча со столичным «Спартаком», который состоится в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Мне кажется, это одна из самых важных игр в этом году, которая может стать определяющей для того, где и ЦСКА, и «Спартак» закончат. Так что этот матч можно назвать одним из ключевых для обоих команд. В принципе, обе команды находятся на хорошем уровне», — заявил он.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата сильнее оказался «Спартак» — 2:0.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертом месте, набрав 48 очков. Красно-белые опережают соперника на два балла и идут на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.

Ранее были названы клубы, которые борются с «Краснодаром» и «Зенитом» за чемпионство.