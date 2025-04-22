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Булыкин назвал клубы, которые борются с «Краснодаром» и «Зенитом» за чемпионство

Булыкин: «Спартак» и ЦСКА участвуют в чемпионской гонке в РПЛ
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России, а также российских и европейских клубов Дмитрий Булыкин, ныне являющийся политиком, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что московские «Спартак» и ЦСКА все еще участвуют в гонке за победу в Российской Премьер-лиге.

«Спартак» и ЦСКА еще поборются. Это как в прошлом сезоне, когда мы говорили, что «Динамо» бороться больше не будет, шансов нет, а оказалось, что в последнем туре бело-голубые могли стать чемпионом! Так и здесь: мы можем сейчас говорить, что у «Спартака», ЦСКА и «Динамо» шансов нет, но они могут провести так оставшиеся игры, что включатся в борьбу. У «Динамо» вообще в последнем туре матч с «Краснодаром». Все интересное еще впереди, и следующий тур еще только приблизительно обрисует тех, кто готов бороться за чемпионство», — отметил Булыкин.

После 25 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 55 очками, санкт-петербургский «Зенит» отстает от него на два балла. У «Спартака» в активе 50 очков, а ЦСКА идет на четвертом месте с 48 баллами. При этом в 26-м туре «Спартак» и ЦСКА сыграют друг с другом в центральном матче тура в чемпионате.

Ранее у «Спартака» заметили проблемы с концентрацией.

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