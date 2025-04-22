«Динамо» выбило «Ак Барс» из Кубка Гагарина

Московское «Динамо» с крупным счетом победило казанский «Ак Барс» в шестом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани, завершилась с результатом 6:1. В составе столичной команды голами отметились Джордан Уил, Максим Джиошвили, Макс Комтуа, который оформил хет-трик, и Артем Ильенко. Единственную шайбу в составе «Ак Барса» забросил Митчелл Миллер.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» выиграло серию второго раунда с результатом 4-2 и вышло в полуфинал Кубка Гагарина.

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. При этом в текущем сезоне магнитогорский клуб завершил выступление в плей-офф в первом раунде, проиграв омскому «Авангарду».

Ранее в конце матча плей-офф КХЛ произошла драка.