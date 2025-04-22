В шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» в Казани принимает московское «Динамо». Гости лидируют в серии — 3-2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф.
22 апреля 19:00
Ак Барс
0 : 0
Динамо М
Стадион «», ,
1-й период
2-й период
3-й период
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13'
Коммерческая пауза на льду «Татнефть Арены», надо придумывать что-то барсам, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы в серии.
11'
Замена вратаря у «Ак Барса»: Тимур Билялов вышел вместо Амира Мифтахова.
10'
ГООООООООООООООООООООООЛ! Буквально сразу же после выхода Кошелева из штрафного бокса Секьюра нанос прицельный бросок в створ, который оказался не берущимся для Мифтахова! Мешал Амиру Максим Джиошвили, 0:2!
10'
В полном составе играет «Ак Барс»!
8'
Большинство у москвичей — Кошелев отправился на две минуты на скамейку штрафников за выброс шайбы.
8'
ГОООООООООООООООООООООЛ! Уилл прекрасно оборачивается после передачи О'Делла и с неудобной руки закидывает шайбу над плечом Амира Мифтахова! 0:1 — «Динамо»!!!
У динамовцев первый бросок в створ наносит Пыленков! Снова вратарь парирует угрозу.
4'
Пакетт блокирует бросок Лямкина, отличная атака прошла у «Ак Барса»!
3'
Первый бросок в створ в матче наносит Альберт Яруллин, голкипер «Динамо» совершает сейв.
2'
Семенов вбросил шайбу в зону «Динамо», но казанцам зацепиться за нее не удалось.
19:02
Игра началась! Поехали!
18:57
Команды на льду! Звучит государственный гимн России!
18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» в Казани принимает московское «Динамо». Гости лидируют в серии — 3-2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.