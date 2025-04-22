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Спорт

Останется кто-то один: «Ак Барс» и «Динамо» играют шестой матч. LIVE

Хоккей. КХЛ. 6-й матч. «Ак Барс» — «Динамо». ОНЛАЙН

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Владимир Федоренко/РИА Новости
В шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» в Казани принимает московское «Динамо». Гости лидируют в серии — 3-2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф.
22 апреля 19:00
Ак Барс
0 : 0
Динамо М
Стадион «», ,
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13'

Коммерческая пауза на льду «Татнефть Арены», надо придумывать что-то барсам, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы в серии.

11'

Замена вратаря у «Ак Барса»: Тимур Билялов вышел вместо Амира Мифтахова.

10'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Буквально сразу же после выхода Кошелева из штрафного бокса Секьюра нанос прицельный бросок в створ, который оказался не берущимся для Мифтахова! Мешал Амиру Максим Джиошвили, 0:2!

10'

В полном составе играет «Ак Барс»!

8'

Большинство у москвичей — Кошелев отправился на две минуты на скамейку штрафников за выброс шайбы.

8'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Уилл прекрасно оборачивается после передачи О'Делла и с неудобной руки закидывает шайбу над плечом Амира Мифтахова! 0:1 — «Динамо»!!!

7'

Ожиганов накрывает бросок Фальковского, надежна оборона бело-голубых.

5'

У динамовцев первый бросок в створ наносит Пыленков! Снова вратарь парирует угрозу.

4'

Пакетт блокирует бросок Лямкина, отличная атака прошла у «Ак Барса»!

3'

Первый бросок в створ в матче наносит Альберт Яруллин, голкипер «Динамо» совершает сейв.

2'

Семенов вбросил шайбу в зону «Динамо», но казанцам зацепиться за нее не удалось.

19:02

Игра началась! Поехали!

18:57

Команды на льду! Звучит государственный гимн России!

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» в Казани принимает московское «Динамо». Гости лидируют в серии — 3-2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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