В Госдуме посоветовали Овечкину «не охотиться» за рекордом Гретцки

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину не стоит охотиться за вторым снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки ради дружеского жеста. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Желаю Саше, чтобы он взял и второй рекорд Гретцки. Если Овечкин останется в «Вашингтоне» и на следующий сезон, тогда, безусловно, побьет и этот рекорд. А может, Овечкину и не стоит охотиться за вторым рекордом? Вдруг Саша захочет поделиться с Гретцки: один рекорд Овечкина, второй — Гретцки», — заявила Журова.

Овечкин сделал дубль в первом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), который состоялся в ночь на 22 апреля. Теперь на счету Овечкина 971 заброшенная шайба в НХЛ с учетом плей-офф. На счету канадца Гретцки, который является лидером по этому показателю, 1016 точных бросков.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Монреалем» состоится 24 апреля. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.

Ранее была названа следующая цель Овечкина в НХЛ.