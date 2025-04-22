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«Есть горизонты, которые желательно покорить»: агент об успехах Овечкина в НХЛ

Агент Дементьев об Овечкине: молодец, что не сбавляет обороты
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев похвалил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за то, что тот продолжает делать свою работу на льду. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«При этом нельзя забывать, что победа досталась тяжело, со счетом 3:2, он поучаствовал во всех шайбах. Молодец, что не сбавляет обороты и продолжает двигаться в этом направлении. Еще есть определенные горизонты, которые желательно покорить», — заявил Дементьев.

Овечкин сделал дубль в первом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), который состоялся в ночь на 22 апреля. Теперь на счету Овечкина 971 заброшенная шайба в НХЛ с учетом плей-офф. На счету канадца Уэйна Гретцки, который является лидером по этому показателю, 1016 точных бросков.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Монреалем» состоится 24 апреля. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.

Ранее была названа следующая цель Овечкина в НХЛ.

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