«Стала слишком много думать»: 17-летняя Андреева о влиянии СМИ и фанатов

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как на нее влияет чрезмерное внимание со стороны СМИ и болельщиков по всему миру. Слова спортсменки приводит Punto de Break.

«Я в конечном итоге стала слишком много думать о полученной информации и о том, что говорят другие. Однако, к счастью, у меня отличная команда, которая помогает мне со всем этим справляться и рассматривать то, что я слышу, в перспективе», — поделилась теннисистка.

17 апреля Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. В матче второго круга она уступила соотечественнице Екатерине Александровой. Встреча, которая продолжалась 1 час 6 минут, завершилась с результатом 3:6, 2:6.

Андреева, которая занимает седьмое место в мировом рейтинге, стартует на турнире серии WTA-1000 в Мадриде со второго круга, ее соперницей стала чешская теннисистка Мари Боузкова.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее сестра Мирры Андреевой Эрика не сумела попасть на крупный турнир в Испании.