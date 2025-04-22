Обсуждения участия сборной России в международном турнире прошли с РФС

Футбольная ассоциация Центральной Азии (ФАЦА) обсуждала с Российским футбольным союзом (РФС) возможное участие сборной России в турнире Кубок наций ФАЦА, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Планируется, что турнир пройдет с 26 августа по 9 сентября 2025 года. В соревновании примут участие все сборные из ФАЦА, а также две команды не из этой ассоциации», — заявил представитель пресс-службы футбольной ассоциации Центральной Азии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сборную России по футболу пригласили на международный турнир.