Сборную России по футболу пригласили на международный турнир с участием стран Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА), куда входят Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, передает Sport24 со ссылкой на источник.

«Участие команды Карпина маловероятно. Турнир предполагает сетку из четырех матчей. РФС изначально ориентирован на проведение двух полноценных товарищеских игр в это окно», — сказал источник.

Турнир планируется провести в сентябре 2025 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее стало известно, где пройдет суперфинал Кубка России.