В России двух футболистов пожизненно дисквалифицировали за договорной матч

РФС пожизненно отстранил Мерзлюка и Симбаева за договорной матч в Кубке России

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности бывших игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева за организацию договорного матча. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

1 августа медиаклуб «Амкал» обыграл «Коломну» в матче Кубка России со счетом 8:1.

Позже в социальных сетях начало распространяться мнение, что клуб сдавал матч. Симбаев был отчислен сразу после игры, 3 августа, а Мерзлюк провел всего один матч за «Коломну» после инцидента с «Орлом» (0:4).

18 апреля КДК РФС принял решение запретить Мерзлюку и Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно, а также организация засчитала результат матча «Амкал» — «Коломна».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что стадион «Краснодара» поменяет название.