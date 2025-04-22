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Хоккеист «Металлурга» расторг контракт с клубом и продолжит карьеру в «Миннесоте»

Хоккеист Юров расторг контракт с «Металлургом» и продолжит карьеру в «Миннесоте»
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Металлург

Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Данила Юров по собственной инициативе расторг контракт с клубом и продолжит карьеру в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота», передает пресс-служба магнитогорской команды.

«При этом важно, что «Металлург» сохранил за собой спортивные права на нападающего. Это значит, что при возвращении в Континентальную хоккейную лигу Данила будет игроком «Металлурга», — говорится в сообщении.

Юров является воспитанником и выпускником школы «Металлурга». В системе клуба он находится с 2015 года.

В текущем игровом сезоне на счету Юрова 51 игра и 26 (14+12) баллов. Всего за «Металлург» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард набрал 99 (49+50) очков за 279 матчей.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Металлург» уступил омскому «Авангарду». Серия до четырех побед завершилась со счетом 2:4. «Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось о том, что лидер уфимского «Салавата Юлаева» может пропустить решающий матч против московского «Спартака».

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