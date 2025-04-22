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Овечкин рассказал о своей заброшенной шайбе в овертайме игры с «Монреалем»

Овечкин о заброшенной шайбе «Монреалю»: гол есть гол
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Nick Wass/AP

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей заброшенной шайбе в овертайме первого матча первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля», заявив, что в плей-офф неважно, кто забросит шайбу, передает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Гол есть гол. В плей-офф неважно, кто забьет. Я думаю, что Строум отлично сыграл, выиграв вбрасывание, затем Бовиллье сделал бросок, а потом и нашел меня на пятаке», — сказал Овечкин.

«Вашингтон» обыграл «Монреаль» со счетом 3:2.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Монреалем» состоится 24 апреля. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Ранее Овечкин вышел на чистое третье место по голам в плей-офф НХЛ среди европейцев.

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