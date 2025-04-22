Экс-тренер «Спартака» объяснил ничью ЦСКА с «Крыльями Советов»

Тренер Гладилин заявил, что ЦСКА не провалил игру с «Крыльями Советов»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» в интервью «Газете.Ru» заявил, что футболисты армейской команды показали хорошую игру, несмотря на отсутствие победы.

«Крылья Советов» — хорошая команда, которая хорошо укрепилась зимой качественными исполнителями и с отличным тренером. Они показали хорошую игру и добыли приемлемый результат. ЦСКА не сказать, что провалил игру, но в футболе такое случается — крепкий соперник показал отличную игру и использовал свои моменты. Никакой сенсации в этом результате нет», — заявил Гладилин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл Секу Койта на 69-й минуте поединка, его ассистентом выступил Виллиан Роша. Через пять минут «Крылья» сравняли, Иван Сергеев реализовал пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Павел Кукуян.

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